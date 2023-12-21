Как информирует «НБН», об этом со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в ТГ-канале , сообщают различные СМИ. Также эту информацию подтвердили и в Киевской ОВА в Телеграм.

В частности, в обнародованном сообщении говорится следующее:

Зафиксировано движение вражеских беспилотников. В регионе проводят работу силы противовоздушной обороны.

В свою очередь в сообщении Киевской ОВА в Телеграм отмечается:

Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что минувшей ночью защитники уничтожили 18 из 19 выпущенных БПЛА.