В интервью немецкому изданию Bild глава оборонного ведомства Украины анонсировал освобождение Крыма от российских оккупантов в следующем году, информирует «НБН».

Министр не сомневается в том, что украинские войска вернут под контроль Киева временно захваченный страной-агрессором полуостров уже в 2024 году.

«Я уверен на сто процентов», — подчеркнул чиновник, напомнив о том, что деоккупация Крыма является стратегической целью Украины.

Как отметил Умеров, Российская Федерация находится «на темной стороне», а режим кремлевского диктатора Владимира Путина осуждает все цивилизованное международное сообщество.

Также глава Минобороны Украины добавил, что нет никаких сомнений в том, что наша страна одержит победу над государством-террористом.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, почему нашей стране будет сложнее деоккупировать Донбасс, чем освободить от российских захватчиков Крым.