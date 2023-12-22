Как сообщает «НБН«, об этом информирует «Радио Свобода«.

Со слов депутата, данный документ намерены представить в январе, а точнее – в первые дни заседания высшего законодательного органа. Сейчас над его работой занимаются депутаты, Генштаб и Минобороны. Авторы инициативы отмечают, что после выезда за границу мужчинам предстоит пройти идентификацию. В случае ее успешного прохождения им смогут вручить повестки.

Также Ивченко отметил, что украинские мужчины будут вправе принять самостоятельное решение о целесообразности возвращения за границу, но факт их невозврата будет аналогичен нарушению законодательства.

«Если ты проходишь и попадаешь в список тех, кто подлежит мобилизации, ты, безусловно, получишь повестку. И это обычный процесс. Все дальнейшее – твой выбор. Вернешься ты или нет, но это уже станет нарушением украинского закона нашей страны», — пояснил он.

Также если человек не пройдет идентификацию, он может столкнуться с соответствующими последствиями, добавил Ивченко. В частности, украинцу, который не станет на военный учет, не будут предоставляться консульские услуги. Более того, банки потребуют новую идентификацию, предусматривающую удостоверение военного учета.

Напомним, ранее в Минобороны Украины пояснили, чем рекрутинг отличается от мобилизации.