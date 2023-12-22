В эфире национального телемарафона начальник Авдеевской ГВА рассказал, что ситуация на этом направлении остается сложной, однако линия обороны вокруг города держится, информирует «НБН».

По словам чиновника, российские захватчики в очередной раз сменили тактику. Теперь «освободители» пытаются точечно пробить оборону защитников. Оккупанты сосредоточили свои усилия на трех направлениях, куда направляют большое количество пехоты и технику.

Барабаш описал ситуацию в Авдеевке, как горячую и очень сложную. При этом начальник администрации попросил не разгонять предательские настроения. Глава ГВА призвал помогать защитникам, которые держат оборону, и быть им благодарными.

Напомним, военный эксперт объяснил, зачем российскому диктатору Владимиру Путина понадобился срочный захват Авдеевки.