Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook руководитель Киевской областной военной администрации написал, что в результате ночной атаки дронами в Киевском регионе пострадали три частных дома. Попаданий в объекты критической инфраструктуры зафиксировано не было.

Дословно из озвученного главой КОВА заявления:

Минувшая ночь вновь была весьма неспокойной. Вражеские силы нанесли массированную атаку по региону. Воздушная тревога продолжалась практически 2,5 часа. Противник атаковал Киевскую область беспилотниками. Силы ПВО активно работали по целям врага. В результате вражеской атаки из-за падения обломков дронов-камикадзе были повреждены три частных дома. Попаданий в объекты критической инфраструктуры зафиксировано не было.

В результате падения обломков в оджном из недостроенных частных домов начался пожар. Его удалось оперативно ликвидировать.

Согласно предварительной информации пострадавших также не было.

Напоследок Кравченко добавил:

Людям, у которых имущество было повреждено, вместе с местными властями будет оказана вся необходимая помощь. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия ночной атаки.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в России изменились темпы производства дронов и ракет.