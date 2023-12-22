Эксперты ISW в своем отчете обратили внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о провале военного плана кремлевского диктатора Владимира Путина. Американский чиновник констатировал, что глава РФ не достиг главной цели – не смог стереть соседнее государство с карты мира, присоединить его к своей стране и заставить Киев капитулировать, информирует «НБН».

Аналитики напомнили, что недавно российский лидер заявил, что его цели в Украине остаются неизменными. В Институте изучения войны считают, что победа оккупантов на условии диктатора не означает полное уничтожение Украины и ее присоединение к стране-агрессору.

Однако при таком сценарии будет разрушено нынешнее Украинское государство и на его месте появится образование, в котором будет доминировать РФ и для которого потребуется полная военная оккупация страны.

В ISW утверждают, что прекращение поддержки Киева со стороны западных союзников приведет к окончательному падению способности украинцев сдерживать путинские оккупационные силы. Сейчас ситуация на фронте остается стабильной, однако решения западных партнеров могут легко изменить ее в любом направлении.

Напомним, в Конгрессе США рассказали об альтернативных вариантах обеспечения поддержки Украины Вашингтоном.