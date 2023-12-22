Как информирует «НБН», в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили, что вражеские дроны-камикадзе двигаются в направлении Одесской области со стороны Черного моря.
Так, на своей странице в ТГ-канале ВС ВСУ написали следующее:
Угроза ударных БПЛА типа «Шахед» в Одесской области. Дроны летят со стороны Черного моря в направлении Татарбунарского района.
Немного позже в Воздушных силах добавили, что также дроны летят со стороны Черного моря в направлении Коблево, Николаевской области.
Напомним, ранее мы уже сообщали об атаке «Шахедов» на Киевскую область.