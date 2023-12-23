Как информирует «НБН», об этом проинформировали в ТГ-каналах руководители ОВА и ГВА Александр Прокудин и Роман Мрочко. В это же время первый обнародовал видео с места возникновения масштабного пожара.

Начальник Херсонской городской военной администрации подчеркнул, что приблизительно в восемнадцатом часу оккупанты РФ атаковали Херсон. Это был массированный удар.

Не изменяя своим традициям, враг вновь бил по жилым кварталам города, — подчеркнул в своем сообщении Мрочко.

В свою очередь Прокудин отметил, что оккупационные силы России ударили по критической инфраструктуре Херсона. В результате обстрела со стороны врага произошел прорыв на газовых сетях, начался пожар. Также он обнародовал видео пожара с места происшествий.

Помимо того, под обстрелом оказалось также и одно из медицинских учреждений.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе ВСУ по базе оккупантов в центре Донецка.