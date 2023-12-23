Как информирует «НБН», об этом Верховный главнокомандующий рассказал во время своего вечернего видеообращения к украинскому народу.

Говоря о данном ключе, украинский лидер имел в виду возможность украинских военных ун6ичтожать российскую авиацию, в том числе и Су-34.

Дословно из заявления президента Украины:

На текущей неделе мы в очередной раз доказали, что у Украины появился один из ключей к справедливому завершению войны. И это не только для защиты городов и сел от дронов РФ и ракет, но и для фронтовой работы. Возможность сбивать истребители РФ – это один из ключей к завершению этой войны, справедливому завершению. Я очень благодарен всем партнерам, которые помогают нам с этим и которые готовятся к соответствующим шагам в поддержке в 2024-м.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что украинские защитники уничтожили три российских Су-34.