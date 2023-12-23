О том, что российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) у северных пределов Украины, примыкающих к государству-террористу, чаще останавливают до момента перехода госграницы, однако если оккупанты все же ее пересекают — по ним «отрабатывают» соответствующие подразделения нашей армии, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера объединенного пресс-центра Сил Обороны Северного направления Юрия Повха, озвучено в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Повха, попытки диверсантов путинской армии обычно пресекаются артиллерийским огнем ВСУ, до проникновения за линию государственной границы, лишь благодаря бдительности бойцов Сил Обороны, находящихся на своих позициях, и наблюдающих за действиями противника.

Однако, в ситуациях, когда ДРГ все же оказываются на территории Украины, тогда по ним «работают» противодиверсионные резервы, задача которых состоит либо в ликвидации «освободителей», либо в оттеснении врагов обратно в РФ.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ высказывались об активности российских ДРГ в приграничье, указав на цели врага.