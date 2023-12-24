Как информирует «НБН», информация об этом была обнародоваана в ТГ-канале партизанского движения «АТЕШ». Отмечается, что речь идет о военкомате Рыбинска, что в Ярославской области.

Так, теперь агенты движения смогут получить данные о мобилизации в Ярославской области, а также личные данные призывников.

В своем сообщении партизаны написали:

Благодаря произошедшему нам удается получать данные о мобилизационных процессах в области, а также личные данные призывников. Они все потенциальные агенты «АТЕШ». И все они внесут свой вклад в то, чтобы армия РФ распалась изнутри.

Напомним, ранее мы уже писали о подрыве военного поезда РФ в Мелитополе.