В интервью «Укринформу» начальник ОВА рассказал, что сейчас российские войска сконцентрировались на захвате села Синьковка. Захватчики рассчитывают, что оккупация этого населенного пункта позволит им продвинуться вперед и создать предпосылки для блокирования Купянска, пишет «НБН».

По словам чиновника, главной целью армии Путина в регионе является повторный захват крупного железнодорожного узла Купянск-Узловой. Синегубов отметил, что чтобы добраться до него «второй армии мира» нужно захватить часть Купянска.

Глава ОВА подчеркнул, что защитникам известны планы врага и, несмотря на действия россиян и достаточное количество оружия у врага, Силы обороны эффективно делают свое дело.

Напомним, офицер ВСУ рассказал о новой тактике штурмов ВС РФ на востоке Украины.