Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов в понедельник, 25 декабря, рассказал об очередной атаке БПЛА на Белгородскую область, которая не обошлась без жертв среди бойцов «второй армии мира», информирует «НБН».

Сообщается, что дрон-камикадзе атаковал захватчиков в Белгородском районе вблизи села Наумовка. В результате удара беспилотника трое «освободителей» получили ранения и были госпитализированы в медучреждение в Бориславском районе.

Напомним, что сегодня жители российского Ейска пожаловались на сильный грохот в городе. В Сети показали кадры черного дыма, который появился над одном из микрорайонов населенного пункта. Вскоре в пабликах страны-агрессора заговорили о возможном крушении боевого самолета ВС РФ.