Военнослужащий рассказал, что в западнее Бахмута Донецкой области путинские оккупационные силы сосредоточились в направлении села Богдановка, из которого намерены прорываться в Часов Яр. На этом участке фронта захватчики применяют для атак на позиции ВСУ авиацию и ударные БПЛА.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Сидорина, бронетехнику россияне используют в основном с расстояния для прикрытия штурмов. Сейчас «освободители» перешли к тактике малых групп до 80 бойцов. Они преимущественно состоят из заключенных, если они заканчиваются, используют мобилизованных, когда «стачиваются» такие вояки, посылают подготовленные подразделения.

Полковник объяснил, что, если одна вражеская группа ликвидируется, в течение часа командование ВС РФ отправляет новую. Захватчики пытаются передвигаться скрыто и медленно.

Если врагу все же удается захватить какие-то позиции ВСУ, Силы обороны контратакуют их в течение трех-четырех часов, чтобы не дать там оккупантам закрепиться.

Напомним, аналитики ISW сообщили, как уничтожение истребителей Су-34 Силами обороны отразилось на активности авиации «второй армии мира» на фронте.