В эфире «Радио Свобода» представитель ВС ВСУ прокомментировал заявление Министерства обороны страны-агрессора об уничтожении оккупантами двух бомбардировщиков Су-24 армии Украины во время атаки на Феодосию в ночь на 26 декабря, информирует «НБН».

Полковник опроверг сообщение оборонного ведомства РФ о потерях ВСУ в ходе удара по большому десантному кораблю «Новочеркасск». По словам Игната, россияне в своих сводках регулярно уничтожают нашу авиацию, поэтому верить их сообщениям о ликвидации самолетов не стоит.

Представитель Воздушных сил добавил, что в месяц «вторая армия мира», согласно заявлениям оборонного ведомства государства-террориста, «уничтожает» весь состав украинской боевой авиации. Кроме того, захватчики уже начали «сбивать» истребители F-16, которые Киев еще не получил от западных партнеров.

Напомним, в Сети показали фотографии БДК «Новочеркасск» после ночной атаки.