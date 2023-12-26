В эфире национального телемарафона чиновник рассказал, что российские оккупационные силы начали еще сильнее разрушать Авдеевку Донецкой области, увеличив количество атак на город и на позиции вокруг него, информирует «НБН».

По словам начальника ГВА, еще неделю назад городская военная администрация фиксировала в среднем три десятка обстрелов в сутки на территории общины. Однако в последние несколько дней армия Путина наносит 40 и более ударов ежедневно.

Барабаш объяснил увеличение количества ударов «второй армии мира» по Авдеевке провалом планов оккупантов по захвату города. «Освободители» не могут реализовать свои планы, компенсируя свои неудачи плотностью обстрелов.

Ранее начальник ГВА рассказал о ходе боев за Авдеевку. Чиновник сообщил, что ВС РФ спешат оккупировать город до конца года и высказался о потерях армии Путина.