Начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, что ночью в Феодосии был громкий взрыв, после которого начался пожар и долговременная детонация, которая вызвана «не просто горючим или боекомплектом БДК», информирует «НБН».

По словам спикера ОК «Юг», россияне регулярно используют большие десантные корабли для транспортировки важных грузов. Она предположила, что БДК стал «полностью упакованным рождественским подарком».

Telegram-канал «Крымский ветер» считает, что «Новочеркасск» мог привезти из Новороссийска во временно захваченную Феодосию дроны-камикадзе «Шахед», либо на корабле были другие боеприпасы.

Отметим, что в Минобороны РФ признали удар ВСУ по БДК «Новочеркасск» этой ночью. При этом в ведомстве традиционно заявили о «потерях» украинских войск.