Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» сообщил, что около недели назад Теплинский призвал военное руководство РФ разрешить ему отвести оккупационные войска на левобережье Херсонщины на более выгодные позиции. Генерал объяснил, что этот шаг необходим, поскольку ситуация для захватчиков в этом районе ухудшилась, информирует «НБН».

По словам источника, близкого к военачальнику, глава Минобороны лично запретил отводить войска и потребовал, чтобы командующий группировкой войск «Днепр» записал видеообращение, в котором сообщил о «победах» ВС РФ, в частности о будущих.

Теплинский не стал спорить с Шойгу и записал видеообращение, в котором сообщил о потерях десантников, назвав несколько имен ликвидированных бойцов. Выходка генерала серьезно разозлила путинского министра.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что из-за дефицита боеприпасов оккупанты вынуждены использовать снаряды производства КНДР. «Подарки» от Пхеньяна разрываются прямо в стволах минометов и пушек, «демилитаризуя» личный состав и технику РФ. Такие инциденты зафиксированы в рядах захватчиков, которыми командует Теплинский.