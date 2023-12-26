Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники, подтвердил, что «Новочеркасск» перевозил оружие и боеприпасы. По этой причине детонацию на борту было видно за километры, информирует «НБН».

Сообщается, что десантный корабль после ракетного удара не подлежит восстановлению. Источники Telegram-канала на флоте страны-агрессора убеждены, что с вероятностью 90% россияне не смогут вернуть БДК в строй.

По данным росСМИ, в результате ракетного обстрела погиб минимум 21 моряк ВМС РФ. Одна часть из оккупантов осталась ночевать на корабле, другая – охраняла его.

Напомним, в Сети показали кадры корабля «Новочеркасск» после ракетного удара.