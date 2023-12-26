В ВСУ сообщили, что большой десантный корабль «Новочеркасск», который базировался в Феодосии, Воздушные силы обстреляли крылатыми ракетами. Telegram-канал «Крымский ветер» показал фотографии БДК после «хлопка», информирует «НБН».

«Глава» Крыма Сергей Аксенов утверждает, что в результате обстрела в Феодосии погиб один человек, двое были ранены. Однако Telegram-канал «Крымский ветер», ссылаясь на свои источники, заявил, что на десантном корабле «второй армии мира» десятки погибших и раненых. Автомобили скорой помощи активно едут на место удара и обратно, вывозя «трехсотых».

Отметим, что в оборонном ведомстве страны-агрессора признали ракетную атаку украинских сил на большой десантный корабль «Новочеркасск». При этом в МО РФ заявили, что в ходе атаки защитники якобы также понесли потери.