Глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина в своем Telegram-канале написала, что жители нескольких микрорайонов города сообщают о громких взрывах, информирует «НБН».

О «бавовне» в Бердянске сообщил и мелитопольский мэр Иван Федоров. Чиновник отметил, что у захватчиков продолжаются «хлопки» в «глубоком тылу». По его словам, первый взрыв прогремел в районе 11:00, второй – в полдень.

В то же время Telegram-канал «Бердянск в оккупации», комментируя несколько взрывов в городе, рассказал, что захватчики заявили об угрозе ракетной атаки для Бердянска, Мелитополя и Мариуполя. По состоянию на 12:00 «освободители» о работе противовоздушной обороны не заявляли.

Отметим, что ночью было очень громко во временно захваченной Феодосии. ВСУ атаковали крылатыми ракетами десантный корабль РФ «Новочеркасск». В оборонном ведомстве страны-агрессора подтвердили удар по БДК.