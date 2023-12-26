Российское оборонное ведомство заявило, что ночью украинские войска ударили авиационными ракетами по большому десантному кораблю «Новочеркасск» в Феодосии. В ведомстве признали, что в результате атаки БДК получил повреждения.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание «РБК».

В Минобороны РФ отметили, что оккупанты якобы уничтожили два украинских бомбардировщика Су-24, которые обстреляли корабль ракетами.

«Глава» Крыма Сергей Аксенов рассказал о последствиях атаки на Феодосию. Ставленник Кремля заявил, что один человек погиб, двое получили ранения. Также в ходе ракетного удара были повреждены шесть зданий.

Напомним, что в сентябре ВСУ нанесли удар по большому десантному кораблю РФ «Минск». В ССО сообщали потери россиян от атаки на корабль и штаб Черноморского флота во временно захваченном Севастополе.