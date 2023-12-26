В эфире телеканала «Киев 24» спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что ракетный удар защитников по временно захваченной Феодосии мог уничтожить не только «Новочеркасск», но и еще один корабль оккупантов, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, взрыв такой силы, учитывая, что в портовой инфраструктуре все находится близко, мог повлечь повреждение других объектов помимо БДК.

При этом Гуменюк напомнила, что ВСУ, в отличие от оккупантов, предоставляют полную и правдивую информацию. Поэтому нужно дождаться данных разведки по всем пораженным целям в Феодосии.

Напомним, российские СМИ подтвердили, что большой десантный корабль «Новочеркасск», который подвергся атаке этой ночью, перевозил оружие и боеприпасы. Также появилась информация о потерях ВС РФ в результате удара по БДК.