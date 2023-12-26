Как информирует «НБН», согласно данным, которые обнародовал Генеральный штаб ВСУ на странице в социальной сети Facebook, только за последние сутки Россия потеряла в Украине в боях одну тысячу и десять человек.

Кроме того, захватнические силы потеряли 22 танка, 37 ББМ, а также один корабль. Дополнительно российская армия не досчиталась после последних боев на протяжении 24 часов 19 единиц артиллерийских систем, одного средства ПВО, 22 БПЛА, 1 крылатой ракеты, 34 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также пять единиц спецтехники.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что пропагандисты РФ опозорились «доказательством» уничтожения в Украине истребителя F-16.