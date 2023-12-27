В интервью «ВВС Украина» командующий ОСГВ «Таврия» высказался о ходе боевых действий в следующем году. По его мнению, ситуация на фронте станет намного сложнее, чем в 2023-м, информирует «НБН».

Как объяснил Тарнавский, защитникам в следующем году на поле боя будет сложнее, так как украинским войскам нужно завершать ведение боевых действий и деоккупацию территорий.

Бригадный генерал убежден, что чем ближе наши войска будут к реализации главной цели – выходу на границы, тем им будет тяжелее на поле боя. Российские оккупанты понимают это и будут делать все, чтобы Силы обороны не выполнили эту задачу.

Комментируя возможность окончания войны в следующем году, военачальник отметил, что он никогда не ставит вопрос подобным образом, так как завершить боевые действия можно по-разному. Он добавил, что завершение войны для ВСУ означает одержать победу над врагом.

Напомним, эксперт высказался о ходе боевых действий в 2024 году, объяснив, от чего будет зависеть успех армии Украины.