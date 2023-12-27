Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Радио Свобода». Согласно информации издания, частично затопило в результате нанесенного по Феодосии ракетного удара ВСУ старый учебно-тренировочный корабль российских захватчиков – «УТС-150».

Данные выводы были сделаны на основе анализа кадров, которые были сделаны в порту временно оккупированной Феодосии во вторник.

В сообщении также отмечается, что сейчас частично затопленный в результате удара, нанесенного Вооруженными силами Украины ночью, 26 декабря, корабль «УТС-150» можно наблюдать на фотографиях из порта в Феодосии как минимум с 2007 года.

Напомним, ранее начальница пресс-центра Сил обороны Украины Наталья Гуменюк заявляла, что ударом по Феодосии ВСУ могли уничтожить не один вражеский корабль, а два.