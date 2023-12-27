Как информирует «НБН» со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, если быть точнее, то оккупанты ударили по нашей стране 46 дронами-камикадзе. При этом украинская система ПВО смогла уничтожить 32 вражеские цели в небе Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

В общей сложности по Украине было выпущено 46 БПЛА «Шахед». Они атаковали нашу страну волнами в разное время, в период с 19:00, двадцать шестого декабря, и до 03:50, двадцать седьмого декабря.

Тактическая авиация, подразделения, имеющие ЗРК, а также при помощи мобильных огневых групп, удалось ликвидировать 32 вражеских БПЛА. Большая часть беспилотных летательных аппаратов, которую силы ПВО не сбили, упали без каких-либо последствий.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины добавили напоследок, что ПВО работала на территориях Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской, а также Кировоградской областей.

Напомним, ранее мы уже писали об атаке агрессора в ночь на 26 декабря.