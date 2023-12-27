После мощной «бавовны» на БДК «Новочеркасск» российские захватчики оцепили центральный район Феодосии и усилили проверки на улицах, информирует «НБН» со ссылкой на ЦНС.

Оккупанты считают, что такие меры помогут им найти информаторов, которые, по их убеждению, следят за портом. Также враг усиленно пытается предотвратить утечку информации о степени повреждения портовой инфраструктуры после вчерашнего прилета, который «отминусовал» очередной важный объект ВС РФ.

Напомним, Министерство обороны РФ признало удар по БДК «Новочеркасск». В ведомстве также заявили, что в ходе атаки армия Путина якобы уничтожила украинские Су-24. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат прокомментировал соответствующую информацию.