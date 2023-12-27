Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов, ссылаясь на слова одного из моряков, который служил на «Новочеркасске», заявил, что на БДК в момент удара находились молодые призывники и контрактники.

По словам собеседника, среди погибших на корабле оккупантов есть срочники, информирует «НБН».

Ранее Telegram-канал сообщал, что в момент удара по БДК там находились 77 моряков. Из них 19 – «трехсотые», 33 числятся пропавшими без вести, отмечается, что их может быть еще больше. Также в результате обстрела погибла работница портовой охраны, 4 жителя Феодосии получили ранения.

Сейчас в городе оккупанты пытаются найти информаторов, которые, по их мнению, могут следить за портом, а также стараются предотвратить распространение данных о масштабе разрушений объекта в результате ракетного удара ВСУ.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил потери российского флота за время полномасштабной войны.