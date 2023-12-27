Результаты социологического опроса, проведенного с 8 по 15 декабря, показали, что абсолютное большинство граждан Украины верит в победу своей страны над Россией – 88%, из них 63% респондентов однозначно убеждены в том, что оккупанты потерпят поражение. Сомневаются в этом лишь 5% участников исследования, информирует «НБН».

Социологи отмечают, что 58% опрошенных верят, что наша страна победит в краткосрочной перспективе. 6% респондентов убеждены, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев, 21% — уже к лету следующего года. 31% украинцев считает, что Россия потерпит поражение в войне через один-два года.

В то же время 15% граждан считают, что Украина победит в среднесрочной перспективе (через 3-5 лет). 2,5% респондентов склоняются к наиболее пессимистичному сценарию – считают, что победа не наступит при их жизни.

Напомним, соцопрос КМИС показал, кого бы украинцы выбрали первым президентом, если бы сейчас вернулись в 1991 год.