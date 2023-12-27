Как сообщает «НБН«, об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«У нас грандиозные планы. Так как этот самолет является многоцелевым, он сможет выполнить многочисленные задачи для поддержки сухопутных войск», — подчеркнул представитель ВСУ.

Также он отметил, что многофункциональность американского истребителя позволяет его использовать для нескольких нужд. Это касается нанесения ударов по наземным целям на разную глубину обороны противника; задач по прикрытию штурмовой авиации; обеспечения воздушного пространства в акватории Черного моря; прикрытия территории страны вражеских дронов и ракет, а также борьбы с вражескими кораблями.

«У F-16 есть широкий спектр вооружения, которое может быть использовано на том или ином участке фронта. К тому же это позволит получить приоритет в воздухе и поможет противодействовать применению управляемых авиационных бомб», — рассказал Игнат.



Напомним, ранее Игнат прокомментировал заявление Минобороны РФ об уничтожении украинских Су-24 во время удара ВСУ по российским кораблям в порту Феодосии.