Как информирует «НБН«, трагические кадры расстрела россиянами военнопленных украинцев в Telegram-канале опубликовал украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец, отметив, что трагедия случилась в Запорожской области в декабре 2023-го.В Сети опубликовали трагические кадры расстрела сдавшихся в плен бойцов ВСУ россиянами: комментарий омбудсмена.

В том числе, на видео виден момент попадания путь в трех представителей ВСУ.

Кроме того, есть информация, что представители соответствующих органов уже начали расследовать этот факт по части 2 статье 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

«Враг показал свою жестокость, циничность и безжалостность. Он не соблюдает нормы международного права, а Женевские конвенции россияне считают бумажками, которые на самом деле ничего не значат», — сообщил Лубинец.

По его словам, подобные казни не являются единичным случаем, который всколыхнул не только всю Украину, но и мировое сообщество.

«В таких случаях заявлять об «обеспокоенности» – мало и неэффективно. Мировое сообщество должно всеми способами способствовать тому, чтобы военные преступники на всех уровнях понесли ответственность!», — подчеркнул Лубинец.

Ранее стало известно, что прокуроры начали расследование по факту расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных под Запорожьем в начале декабря этого года.