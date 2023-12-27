Как информирует «НБН» со ссылкой на ТСН, в социальных сетях уже второй день информируют, что в городе Киев появились временные блокпосты. По утверждению авторов таких постов, на них горожанам вручают повестки.

В КГВА также добавили, что блокпосты в Киеве появились временно, а причиной этого называют то, что с 25 по 28 числа текущего месяца в столице Украины проводятся учения в разных районах города.

Блокпосты были организованы с участием Группировки сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с КГВА, патрульной полицией, а также Национальной полицией и другими структурными подразделениями.

Напомним, ранее мы уже писали о мобилизации граждан, которые выехали из Украины. В частности, глава Минобороны предупредил о разработке нового плана игры.