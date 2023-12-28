Боец 3-й ОШБр считает, что «вторая армия мира» может начать новое наступление на столицу, если защитники «посыплются» на каком-то участке фронта и у захватчиков освободятся силы, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Как объяснил Мактавиш, россияне могут прибегнуть к такому сценарию чтобы распылить Силы обороны по всем направлениям, растянуть их. При этом сложно сказать, будет ли такой шаг врага целесообразным.

По словам военного, повторное наступление путинских войск на Киев усложнит жизнь ВСУ. При этом он считает, что сейчас армии страны-агрессора нет смысла идти на столицу, так как у нее достаточно проблем на других участках фронта.

Экс-боец «Азова» добавил, что Украина не исключает подобное развитие событий, поэтому готовит определенные подразделения и строит укрепления для отражения атаки врага.

Напомним, в ISW объяснили, почему ВС РФ не смогут сделать из Марьинки плацдарм для дальнейшего наступления в случае ее полной оккупации.