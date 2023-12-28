Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в группировке войск «Днепр», рассказал о потерях армии Путина в Херсонской области и ситуации в районе села Крынки, информирует «НБН».

По словам «освободителей», после того, как ВСУ «отминусовали» сразу три истребителя Су-34, войска РФ на левобережье практически остались без поддержки авиации. Оккупанты решили поберечь самолеты, пока не поймут, какую новую ПВО якобы получили защитники. При этом командование «убеждает» пилотов совершать боевые вылеты уговорами и угрозами.

Захватчики отметили, что такое развитие событий привело к увеличению потерь «второй армии мира» на Херсонщине: ежедневно на «концерт Кобзона» отправляются 30-60 оккупантов.

Собеседники СМИ добавили, что также в войсках стали ходить слухи о том, что Запад передал ВСУ несколько десятков истребителей F-16 и ПВО, которая «накроет минимум половину Крыма».

Напомним, в ОК «Юг» рассказали, как изменилась тактика использования истребителей оккупантами, после «демилитаризации» Су-34 на Херсонщине.