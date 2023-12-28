Игнат в эфире национального телемарафона отметил, что вражеский МиГ-31К взлетает ежедневно, испытывая нервную систему украинцев. При этом истребитель несет реальную угрозу нашей стране, так как может нанести удар ракетой «Кинжал».

Полковник подчеркнул, что пренебрегать сообщениями о тревоге не стоит, поскольку у «второй армии мира» есть запас таких ракет, информирует «НБН».

Объясняя, почему последняя тревога длилась около 16 минут, представитель ВС ВСУ сообщил, что пока нет точных данных о том, что происходит на аэродроме в Тамбовской области.

Военный отметил, что истребитель мог отработать взлет посадку, то есть взлететь, облететь по кругу в районе аэродрома и совершить посадку. При этом спикер ВС ВСУ подчеркнул, что каждый тренировочный взлет МиГ-31К может стать боевым.

Также полковник рассматривает еще один вариант – истребитель мог лететь на другой аэродром и из-за перебазирования самолета в Украине тревоги длятся недолго.

Ранее в ВС ВСУ рассказали, почему нужно будет модернизировать истребители F-16 после их поступления в Украину.