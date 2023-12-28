В интервью «Укринформу» омбудсмен напомнил, что последний обмен военнопленными состоялся еще летом 7 августа, после этого россияне начали блокировать соответствующий процесс, сообщает «НБН».

Уполномоченный ВРУ по правам человека считает, что страна-агрессор избрала для себя новую тактику. Оккупанты не возвращают Украине военных и гражданских, распространяя сообщения среди родственников находящихся в плену граждан о том, что якобы их страна виновна в том, что обмены не происходят.

Лубинец объяснил, что РФ, продвигая такую информацию в нашем обществе, хочет создать дополнительную социальную напряженность и использовать близких военнопленных против руководства Украины.

Ранее об обмене пленными с Россией высказался глава государства Владимир Зеленский. Президент сообщил, что соответствующий процесс продолжается, однако непублично.