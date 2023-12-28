Как информирует «НБН», как заявил председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в ТГ-канале, в результате обстрела вышеуказанной территории погибли три мирных жителя.

Из обнародованной информации стало известно, что сегодня, войска России в 11 часов 40 минут нанесли удар из артиллерии по береговой линии реки Днепр в селе Беленькое, что в Запорожском районе.

Согласно его словам, в результате обстрела два гражданских лица погибли. Это были мужчины. Еще три человека получили ранения.

В свою очередь в Офисе генерального прокурора сообщили, что в результате обстрела села погибли двое рыбаков. Также пятеро гражданских лиц, из которых двое работники аварийной газовой службы, получили ранения разной степени тяжести.

А во время очередного обстрела города Орехов, что в Запорожской области, погибла местная жительница. Еще четверо граждан получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как один из военнослужащих оценивает вероятность нового наступления на Киев.