На своей Facebook-странице секретарь СНБО, комментируя сегодняшнюю массированную атаку на Украину, отметил, что эти обстрелы – «дело бункерной крысы». Данилов заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин, приняв решение о полномасштабной войне, своими руками роет собственную могилу.

Чиновник заверил, что Украина похоронит российского лидера, а ответ оккупантам за удары по нашим городам не заставит себя ждать, информирует «НБН».

Секретарь СНБО также перечислил пять пунктов, которые после сегодняшней атаки станут главной «мантрой» каждого его соотечественника. Данилов убежден, что у украинцев усилится ненависть к РФ и ее жителям, они будут нашими врагами навсегда.

Чиновник отметил, что жители Украины максимально будут отвергать российскую культуру, язык, традиции и все, что связано со страной-агрессором. Также в обществе будет происходить кристаллизация идеи и движения национального сопротивления «Russia Must Die», а также уничтожение любых пророссийских движений.

Данилов добавил, что украинцы также не допустят разговоры и действия, которые будут направлены на любые компромиссы с захватчиками.

Ранее масштабный удар РФ по Украине прокомментировал президент Владимир Зеленский.