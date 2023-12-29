Эксперты считают, что получение Украиной F-16 кардинально не изменит ход боевых действий, однако превосходство ВС РФ в небе окажется под угрозой, информирует «НБН» со ссылкой на американское издание Newsweek.

Журналисты цитируют американского военного, специального советника главкома ВСУ Валерия Залужного Дэниела Райса, который заявил, что передача Киеву американских истребителей должна дать защитникам преимущество. После того, как защитники получат западную авиацию, каждая цель РФ на временно захваченных территориях окажется в пределах досягаемости ВСУ.

Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс убежден, что Силы обороны благодаря F-16 получат необходимые оборонительные и наступательные возможности.

Эксперт обратил внимание на то, что Москва всерьез обеспокоена передачей американских истребителей Киеву и начала готовиться к перемещению черноморских баз ВС РФ подальше от границы с Украиной.

Мертенс напомнил, что защитники смогли нанести врагу серьезный ущерб в Крыму, используя старые бомбардировщики Су-24 и крылатые ракеты Storm Shadow. Он добавил, что с появлением западной авиации в Украине угроза для захватчиков станет еще серьезнее.

Ранее в Воздушных силах ВСУ призвали не распространять фейки западных СМИ о получении F-16 Украиной.