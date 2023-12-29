Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы ОВА Максима Козицкого, в результате ракетного удара по Львову есть пострадавшие среди гражданского населения.

Уже в 8 часов 30 минут Максим Козицкий отметил, что по предварительной информации есть данные о попадании ракеты в жилой дом, в результате чего есть пострадавшие среди людей. Также он подчеркнул, что в одном из лицеев города, по всей видимости, из-за попадания обломков ракеты, начался пожар.

Комментарий Андрея Садового

В свою очередь городской голова Львова Андрей Садовый рассказал в комментарии (видео), обнародованном в его ТГ-канале, что в результате удара по городу есть один погибший человек, и пострадавшие, которые обратились за помощью. к медикам.

Касательно сооружений, городской голова сообщил, что пострадали порядка десяти домов, которые находятся рядом с тем, где произошло попадание ракеты.

Напоследок Садовый рассказал и о разрушениях в одной из школ города, где были выбиты практически все окна и двери. В результате, зимние каникулы детей, которые учатся в этом заведении, продлятся приблизительно на один месяц.

Также он обнародовал фото последствий.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе по Киеву.