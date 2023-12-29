В эфире национального телемарафона полковник рассказал, что в Украину летели фактически все средства воздушного нападения войск Путина, кроме крылатых ракет «Калибр», пишет «НБН».

Спикер ВС ВСУ сообщил, что во время обстрелов нашей страны захватчиками зафиксировано применение баллистики, крылатых ракет, С-300, «Кинжалов», Х-101, Х-555, а также Х-22 или Х-32. Кроме того, ВС РФ провели разведку боем, предварительно выпустив по Украине дроны-камикадзе «Шахед».

Игнат рассказал, что для этого масштабного обстрела «освободители» применили около 18 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Под ударом россиян была вся страна, вражеские цели летели по всем областям.

«Столько красного на наших мониторах давно не был видно», – признался спикер Воздушных сил.

Отметим, что только по Харькову российские оккупанты нанесли 22 удара. В ОВА сообщили, какими ракетами ВС РФ могли атаковать город.