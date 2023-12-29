Как информирует «НБН», об этом заявил городской голова Виталий Кличко. В ТГ-канале.

В частности, в своем сообщении Кличко написал:

В Киеве взрывы. Работает противовоздушная оборона. Все оставайтесь в укрытиях.

Как известно, с наступлением этих суток это уже третья воздушная тревога. В последний раз сирены завыли в 06 часов 47 минут. При этом ВС ВСУ предупреждали об угрозе ракетных ударов.

По состоянию на 07 часов 50 минут в столице Украины Киеве прогремели повторные взрывы. Городской голова Кличко в очередной раз заявил об интенсивной работе ПВО в городе.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе по Запорожской области, в результате чего погибли люди.