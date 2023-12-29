Как информирует «НБН», различные ТГ-каналы опубликовали моменты попаданий вражеских ракет по объектам гражданской инфраструктуры или же то, что происходит на улицах городов после взрывов.

В том числе, ТГ-канал «Труха» показал кадры, как над столицей Украины Киевом пролетает вражеская ракета и в какой-то момент она попадает во многоэтажное здание в городе.

На кадрах, обнародованных в Сети, запечатлен мощный взрыв, после которого из верхушки многоэтажного здания начинает идти густой черный дым.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по Киеву.