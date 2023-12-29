Как информирует «НБН», об этом свидетельствует видео, записанное президентом и обнародованное его пресс-службой.

В частности, на кадрах Зеленский говорит следующие вещи:

Это наши позиции в Авдеевке. Наши ребята. Украина защищает здесь свое, весь наш народ. Как и на всей линии на передовой. Донецкая, Харьковская, Запорожская, Херсонская – левый берег. Это тяжело. Это боль и потери. Эти люди, они держат на себе жизнь нашей страны. Здесь за жизнь идет борьба. И мы благодарны всем бойцам, каждому матросу и солдату, каждому сержанту, офицеру, которые выносят эту войну на себе. Я всем вам благодарен, воины.

Президент сегодня в Авдеевке вместе с командой поздравили воинов с Рождеством, Новым годом. Всех, кто на нулевых защищает нашу страну. Огромное вам спасибо. И всем родным, каждой семье наших героев, кто работает, чтобы у наших ребят на фронте было все необходимое. И всем во всем мире, кто верит… Нужно помнить, что в этой войне решается. Мы защищаем свое государство, — подытожил президент.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Зеленский прокомментировал масштабную ракетную атаку РФ по Украине.