Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Олега Кипера, главы ОВА, в ТГ-канале, а также Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Телеграм, в области вечером действительно предупредили о ракетной опасности.

Дословно из сообщения ВС ВСУ:

Одесская область, существует ракетная опасность.

В это же время руководитель областной военной администрации призвал жителей региона оставаться в безопасных местах.

Он написал, чтобы жители Одесского района находились в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Также Кипер призвал беречь себя и близких.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по территории Львова.