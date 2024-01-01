В пресс-службе ВС ВСУ рассказали, что в ночь на понедельник, 1 января, «вторая армия мира» атаковала Украину ударными БПЛА в несколько волн с четырех направлений – из Балаклавы, мыса Чауда в Крыму, Приморско-Ахтарска и Курска РФ, информирует «НБН».

Сообщается, что практически все регионы нашей страны были «красными», фактически во всех областях работали силы противовоздушной обороны. Ликвидировали беспилотники мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ и истребительная авиация.

В новогоднюю ночь защитники «отминусовали» рекордное количество российских дронов – 87 из 90. Год назад силы ПВО в ночь на 1 января сбили 45 ударных БПЛА врага.

Также ВС РФ нанесли удар по стране тремя ракетами Х-31П и одной Х-59, а также обстреляли Харьковскую область ракетами С-300.

Напомним, что вечером 31 декабря было неспокойно во временно захваченном Донецкие. Местные СМИ пожаловались на «бавовну», которая ликвидировала российского «военкора».