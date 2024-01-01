Украинский Telegram-канал «Новости Донбасса» пишет о том, что «администрация» Лисичанска подтвердила удар по городу в новогоднюю ночь, в результате которого из мирных жителей никто не пострадал, информирует «НБН».

В то же время Telegram-канал Russia no context заявил, что украинские войска в ночь на 1 января атаковали 94 училище в Лисичанске. Отмечается, что в здании учебного заведения, по которому ударили ракетой ВСУ, базировался казацкий добровольческий отряд «Кубань» (БАРС-16).

Отметим, что в новогоднюю ночь неспокойно было и во временно оккупированном Донецке. В центре города был нанесен удар по пятизвездочному отелю Donbass Palace.

По данным российских СМИ, в здании проходила вечеринка с участием гостей из Москвы, которые являются приближенными к заместителю главы Администрации президента РФ Сергею Кириенко.