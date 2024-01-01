В аналитическом материале ISW отмечается, что при деоккупации Крыма оборонные расходы и задачи Украины существенно уменьшатся. Кроме того, как пишут эксперты, благодаря освобождению полуострова и территорий юга страны Николаев, Одесса и Херсон будут в безопасности, информирует «НБН».

В Институте изучения войны при таком сценарии также прогнозируют снижения риска проведения оккупантами десантных операций на юго-западном побережье страны. Помимо этого, уменьшится угроза ракетных ударов «второй армии мира» по кораблям через западную часть Черного моря.

Американские аналитики обратили внимание на то, что Мариуполь является единственным большим прифронтовым городом на юге Украины, который усложняет защитникам деоккупацию региона.

Ранее у Буданова прокомментировали прогнозы относительно захода ВСУ в Крым в 2023 году.