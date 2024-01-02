Представитель ВС ВСУ в эфире телеканала «Киев24» спрогнозировал, через сколько дней «вторая армия мира» может повторить массированную атаку на Украину, информирует «НБН».

Полковник объяснил, что российские захватчики заранее программируют и направляют ракеты, которые выпускают по нашей стране. Заблаговременная настройка маршрутов для средств поражения позволяет ВС РФ осуществить повторный масштабный обстрел в ближайшее время.

Игнат уточнил, что, если у оккупантов есть определенные шаблоны, для подготовки удара им достаточно четырех дней.

Спикер Воздушных сил добавил, что войска государства-террориста начали переходить к неприкосновенному запасу оружия, отметив, что в последнее время ВС РФ реже применяют крылатые ракеты «Калибр», чаще обстреливая Украину ракетами типа Х.

Ранее Игнат объяснил, почему оккупанты наращивают количество ударов по нашей стране.